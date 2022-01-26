"الإسلامية" تدشن مبادرة "صلاتنا التزام" في 2300 جامع ومسجد بجدة

"الخامري": تهدف إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرتادي بيوت الله

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، مبادرة توعوية بعنوان "صلاتنا التزام"، اليوم، بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.



وأطلق المبادرة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وبحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف الشيخ خالد بن عبدالله المالكي، وعدد من المسؤولين بالفرع، وجمع من المصلين والمتطوعين والمتطوعات.



وعقب التدشين أكد الدكتور الخامري أن مبادرة صلاتنا التزام تهدف إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمرتادي بيوت الله عز وجل، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية لأبناء وبنات الوطن، والمساهمة في مشاركتهم لخدمة بيوت الله، والربط بين الجهد الحكومي والعمل التطوعي لتوفير بيئة آمنة لمرتادي المساجد.



وأضاف "الخامري" أن المبادرة ستنطلق بمشاركة ما يقارب "٤٠٠" متطوع ومتطوعة من كافة فئات المجتمع الذين يسخرون أوقاتهم من أجل خدمة الدين والوطن وتوفير بيئة آمنة في بيوت الله جل وعلا، مشيرًا إلى أن المبادرة ستفعل في 2300 مسجد في كافة المناطق الإشرافية شمال وشرق ووسط وجنوب محافظة جدة.