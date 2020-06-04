عسير.. تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا موزعة في 6 مدن

15 حالة بخميس مشيط و11 في أبها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ37 موزعة على 6 مدن تتبع لمنطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 15 حالة، وأبها 11 حالة، والمجاردة 4 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، ومحايل عسير 2، وبيشة 2.

فيروس كورونا الجديد

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 04:29 PM

15 حالة بخميس مشيط و11 في أبها

عسير.. تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا موزعة في 6 مدن

سويد الحارثي

عسير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل: أوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ37 موزعة على 6 مدن تتبع لمنطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 15 حالة، وأبها 11 حالة، والمجاردة 4 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، ومحايل عسير 2، وبيشة 2.

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فيروس كورونا الجديد

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