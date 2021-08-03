اللجنة العليا بجامعة بيشة تقرّ الدراسة الحضورية للعام الجامعي المقبل

مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة من الجهات المختصة

أقرّت جامعة بيشة اليوم العودة الحضورية لجميع المراحل الأكاديمية في مقارّ الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1443هـ، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي اليوم اجتماع اللجنة العليا بالجامعة بحضور وكلاء الجامعة وأعضاء اللجنة لبحث توصيات اللجنة الاستشارية المتعلقة باستعدادات العام الجامعي الجديد، في إطار عودة تعليمية صحية وآمنة.

ووجّه مدير الجامعة العمادات والكليات بحثّ منسوبيها والطلاب والطالبات على سرعة إكمال الجرعات اللازمة ضد فيروس كورونا عبر أحد مراكز اللقاحات المعتمدة ومنها مركز الخدمات الطبية الجامعي دون الحاجة لحجز موعد مسبق.