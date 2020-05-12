الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة

3 منها حالات هي لسائقي شاحنات و3 أخرى لطلاب عائدين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 06:57 PM

3 منها حالات هي لسائقي شاحنات و3 أخرى لطلاب عائدين

الأردن.. 14 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 576 إصابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و 3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.

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