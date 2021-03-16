تصفيات كأس العالم تعيد "زلاتان إبراهيموفيتش" لقائمة منتخب بلاده

بعد خمسة أعوام من اعتزاله اللعب الدولي

عاد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش السويد إلى تشكيلة منتخب بلاده، تحضيراً لمواجهة جورجيا وكوسوفا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وبعد خمسة أعوام من اعتزاله اللعب الدولي.

وكان إبراهيموفيتش صاحب الـ39 عامًا قد سجل مع السويد 62 هدفًا في 116 مباراة قبل أن يعتزل اللعب دوليًّا بعد الخروج المبكّر من بطولة أوروبا 2016.

وفتح إبراهيموفيتش الباب أمام العودة للمنتخب في مقابلة صحفية في نوفمبر الماضي، وقابله المدرب أندرسون في ميلان ليمهد الطريق أمام انضمامه، وقبل إعلان ذلك، الثلاثاء.