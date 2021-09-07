خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 5988 إصابة جديدة و58 حالة وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 5988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1928930 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 58 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 21220 وفاة, فيما سجلت7517 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1786704 حالات.