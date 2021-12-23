القبض على مواطن و3 مقيمين ومخالفَين لتربصهم بكبار السن ونشل ما بحوزتهم في الرياض

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على ستة أشخاص؛ مواطن وثلاثة مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.



وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.