القبض على مواطن و3 مقيمين ومخالفَين لتربصهم بكبار السن ونشل ما بحوزتهم في الرياض

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على ستة أشخاص؛ مواطن وثلاثة مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة الرياض النيابة العامة

2

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 09:44 PM

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

القبض على مواطن و3 مقيمين ومخالفَين لتربصهم بكبار السن ونشل ما بحوزتهم في الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 846

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على ستة أشخاص؛ مواطن وثلاثة مقيمين ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في التربص بكبار السن في الأماكن العامة، ونشل ما بحوزتهم.

وأبان أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة الرياض النيابة العامة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021