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قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 16 /04/ 1443هـ؛ الموافق 21 /11/ 2021م.