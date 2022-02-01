يعطَى على 3 جرعات.. لقاح فرنسي يثبت فاعلية كاملة أمام كورونا

يحمي من أوميكرون بـ87%.. ويؤدي إلى استجابة واسعة للخلايا التائيّة

كشفت نتائج دراسة مخبرية أولية في فرنسا أن الأجسام المضادة في لقاح فالنيفا (VLA2001) المعطل لكوفيد- 19، والتي تعطى على ثلاث جرعات تثبت فعالية اللقاح في تحييد متحور أوميكرون.

وقالت شركة فالنيفا إس إي الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، إنه تم استخدام الأمصال من 30 مشاركا في المرحلة النصف تجريبية (VLA2001-201) في اختبار الفيروس الكاذب لتحليل تحييد سلالة فيروس سارس كوفي-2 الأصلية، بالإضافة إلى متحوري دلتا وأوميكرون.

وأنتجت جميع العينات الثلاثين أجسامًا مضادة لسلالة الفيروس الأصلية ومتحور دلتا بنسبة (100%)، فيما أنتجت 26 عينة أجسامًا مضادة لأوميكرون بنسبة 87٪. وبلغ متوسط التحييد لسلالة الفيروس الأصلية ولدلتا بـ 2.7 ضعف، أما بالنسبة لأوميكرون فكانت 16.7 ضعف.

وقال خوان كارلوس جاراميلو، كبير المسؤولين الطبيين في فالنيفا: "يعتمد هذا اللقاح على الفيروس الكامل المعطل المساعد والذي أثبت فعاليته في إبطال مفعول المتحورات الحالية. وبالإضافة إلى النتائج السابقة التي توصلنا إليها من تجربة (كوف كومبير) المرحلة 3، تبين أن إعطاء جرعتين من اللقاح كتحصين أولي يؤدي إلى تحفيز مستويات الأجسام المضادة التي تعمل على تحييد الفيروس، كما يؤدي إلى استجابة واسعة للخلايا التائيّة.

وأضاف جاراميلو ، نعتقد أن اللقاح يمكن أن يكون هاما في القضاء على كوفيد-19، وستلتزم فالنيفا كليا بتوفير اللقاح للأشخاص الذين يحتاجون إليه بأسرع وقت ممكن".

وتواصل فالنيفا تقديم البيانات إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، والهيئة الوطنية لتنظيم الصحة في البحرين (NHRA) كجزء من عملية تقديم البيانات للحصول على الموافقة المبدئية على لقاح (VLA2001). كما تسعى الشركة إلى إكمال هذه الطلبات في الوقت المناسب لضمان الموافقات التنظيمية المتوقعة في الربع الأول من عام 2022.

وأعلنت فالنيفا في نوفمبر 2021 أنها قامت بتوقيع اتفاقية مع المفوضية الأوروبية لتزويد ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح (VLA2001) لمدة عامين، بما في ذلك 24.3 مليون جرعة في عام 2022. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم اللقاح في أوروبا في أبريل 2022، بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

وفي ديسمبر 2021، وقعت فالنيفا على اتفاقية لتزويد مملكة البحرين بمليون جرعة من لقاح (VLA2001)، في خطة تسليم في الربع الأول من عام 2022 بشرط الحصول على موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) البحرينية.