أقيم ظهراً دون تكاليف.. هكذا أتمَّ شابان زواجهما بالمخواة امتثالاً للاحترازات

الحضور اقتصر على عائلتي العريسين مع التقيد بجميع التعليمات الوقائية

شهدت محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، ظهر اليوم، زواج شابيْن، من أبناء المحافظة دون تكاليف أو تجمعات، وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

واقتصر الحضور على عائلتي العريسين" عبدالإله عبيد الغامدي" و"أحمد عبدالله الغامدي"، مع التقيد بكافة التعليمات حيث لم يتجاوز الحضور 50 شخصاً.

وفي التفاصيل التي أوضحها والد العريس عبيد الغامدي؛ أن زواج الشابين كان من المقرر مسبقاً إقامته في مثل هذا التاريخ؛ ونظراً للظروف الحالية رأت العائلتان عدم تأجيل الزواج وإتمامه بشكل عائلي مختصر مع إظهار كافة مظاهر الفرح ولكن داخل المنزل ووفق الإمكانيات المتاحة، فتم تجهيز المنزل لاستقبال الضيوف من الرجال والنساء وإتمام الزواج والاحتفال داخل المنزل ظهراً.

وحول تجربتهم مع الزواج العائلي المبسط قال: تجربة مميزة وفريدة ورائعة جداً وأنصح الجميع بها، فالشباب اليوم في أمس الحاجة لتوفير التكاليف حتى يتمكنوا من بدء حياتهم الزوجية بكل يسر وبدون قروض وتكاليف مرهقة.

من جانبه، قال عبدالله الغامدي والد العريس الآخر: احتفالنا اليوم لم ينقصه شيء والجميع كان سعيداً جداً وقمنا بإعطاء العريسين كافة التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج حتى يستمتعا بها خلال شهر العسل أو يتصرفا بها كيفما يريدان.

وختم حديثه بالدعاء للعريسين بأن يبارك الله لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير وأن يعين كافة شباب المسلمين على إكمال نصف دينهم، داعياً الآباء وشيوخ القبائل، ومؤسسات المجتمع ليقوموا بتوعية وترغيب الشباب والشابات في الزواج العائلي المبسّط الخالي من التكاليف الباهظة والمرهقة للشباب.

جدير بالذكر أن عدداً من أبناء منطقة الباحة وبعض المناطق الأخرى في المملكة اتجهوا لاختصار حفلات الزواج وذلك تماشياً مع الظروف الحالية في خطوة لاقت استحسان واسع من مختلف فئات المجتمع.