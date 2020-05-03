لمصابي كورونا.. "صحة مكة" تكلّف عددًا من منسوبيها للعمل في المستشفى الميداني بكدي

بسعة 100 سرير.. وتم تجهيزه بالكامل ويقع بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من منسوبي صحة العاصمة المقدسة بالعمل بالمستشفى الميداني بكدي بمكة المكرمة، بدلاً من العمل بالصحة العامة بمكة.

وكانت القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، قد قامت مؤخراً بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة، ويبعد عنها 2 كلم؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وبدوره تفقد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، المستشفى الميداني الجديد لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)؛ للوقوف على جاهزيته وإتمام كافة الاستعدادات اللازمة للعمل به.

وأصدر "مطير"، قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدد من منسوبي الصحة العامة بمكة المكرمة، من أطباء وتمريض وفني صيدلة ومختبر من الجنسين؛ للعمل في المستشفى الميداني بكدي بدلاً من العمل بالصحة العامة بمكة المكرمة.