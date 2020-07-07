"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عبر هذا الرابط

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫

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07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 07:29 PM

"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عبر هذا الرابط

عبدالله البرقاوي

الرياض

7 29,552

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/

الرابط المختصر

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫

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