"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عبر هذا الرابط

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/