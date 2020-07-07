"التنمية الاجتماعية" تدعو مستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عبر هذا الرابط

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.
ونشرت الوزارة رابط تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.
ونشرت الوزارة رابط تحديث البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي:
https://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/