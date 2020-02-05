الأفلاج.. "شؤون الطلاب" بجامعة سطام تنظم ورشة عن "الملتقى العلمي الطلابي"

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في كلياتها بالأفلاج اليوم، ورشة تعريفية عن "الملتقى العلمي الطلابي"، والذي يهدف لاكتشاف مواهب الطلاب في عددٍ من الجوانب العلمية والإنسانية المهمة، بكليات الجامعة بالأفلاج.

وقدم الورشة وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور لفاي السلمي، بحضور منسقي الملتقى وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس، بقاعة الورش والتدريب في كليات الأفلاج، وتطرق خلالها إلى عدة نقاط منها: محاور الملتقى، ومراحله، والشروط العامة والخاصة بالمشاركات في كل محور من محاور الملتقى.

ويأتي الملتقى ضمن الفعاليات والبرامج التي تقيمها العمادة بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز كأحد أهم الأنشطة الطلابية في العمادة، لتسليط الضوء على اكتشاف مواهب الطلاب في عددٍ من الجوانب العلمية والإنسانية المهمة.

ويتميز الملتقى للعام الحالي بربط أسماء المحاور برؤية المملكة 2030؛ لكي يتم تنفيذ مشروعات تصب في خدمة هذه الرؤية.



