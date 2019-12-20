شاهد .. لحظة قيام مراهقة أمريكية بسرقة طائرة وتحطيمها

في مطار بولاية كاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية، الخميس، إنها قبضت على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، للاشتباه في سرقتها طائرة والاصطدام بها في مطار بولاية كاليفورنيا.

واتهمت السلطات الفتاة، التي لم تُكشف هويتها، بتسلق سياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في نحو الساعة 7.30 صباحًا يوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

وقال درو بيسينجر، قائد شرطة فريسنو، إن الفتاة زعمت أنها تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى طائرة خاصة، من طراز "كينغ 200"، وشرعت بتشغيلها.

وأضاف أن الطائرة بدأت في التحرك، لكنها لم تقلع في الجو.

وتعرضت الطائرة لأضرار بعد اصطدامها بسياج ومبنى قريب، دون أن يُصاب أحد في الحادث.

وبثت وسائل إعلام أمريكية فيديو للطائرة وهي تتحرك بعيدًا عن المبنى، ثم تعود لتصطدم بالسياج والمبنى.

ولم تكشف السلطات الأسباب الكامنة وراء إقدام الفتاة على مثل هذا العمل.