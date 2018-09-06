ماذا تفعل لو كنت وزيراً للتعليم؟ اركب هذه الموجة العالية واسمع إجابات الطلاب

سؤال طرحته "سبق" ملاحِقةً نغماتهم التي لا تلامس الأرض وتختلط بمزيج منطقي

"ماذا تفعل لو كنت وزيراً للتعليم؟".. سؤال حملته "سبق" لتطرحه على طلاب سعوديين من مراحل دراسية متباينة؛ لتسمع منهم رؤيتهم في الخطط التعليمية، راصدةً معتقداتهم في جولة تهدف إلى استخراج ما في بواطنهم نحو المسار الأجود تعليمياً، والأكثر حضارية من وجهة نظرهم، والأقرب إلى عالمهم.

وتطرح جولة "سبق" مزيداً من التساؤلات عن: ماذا لو تُرك أمر التعليم بيد أمنيات الصغار، وتُركت التجربة لجرأة الفتيان، ومضينا مع الشباب فيما تمليه عليهم أحلامهم؟ وماذا سيكون الحال لو حققنا كل ما سيقوله الطلاب والطالبات من الصف الأول الابتدائي، وحتى نهاية المرحلة الثانوية؟

في هذه الجولة وهذه السطور التالية تستطلع "سبق" آراء الطلاب.

في البداية، يضع طالب الصف الثاني الابتدائي سعود اليوسف أول مقترحاته على الطاولة متسائلاً: "ليش يخربون نومنا؟" وفي محاولته للإقناع قال: "لو نداوم الساعة عشرة باكون مصحصح"، فيما اعتبر زميله نايف العتيبي أن تغيير وقت الدوام "هذا الصح أصلاً"، لكنه يفضّل أن يقضي اليوم الدراسي في المعمل والملعب، والمسرح المدرسي.

ويرى الطالب ياسر أبوزيد أن أول قراراته سيكون وضع مدرّج للآباء والأمهات من أجل "يشوفون مباراة عيالهم ويشجعونهم"، فيما انتقدت الطالبة بدور الفواز في الثالث الابتدائي، الواجبات المدرسية بجملة "ما أحب المدرسة واجباتها كثير"، وفي محاولة لطرح حلولها قالت: "ليه ما نكتب كل شيء بالمدرسة؟".

من جانب آخر، أبدى الطالب رامي الفوزان استعداده لتقديم المساعدة، وتدريب أصدقائه في حال أصبحت الإسعافات الأولية جزءاً من المهارات الممنوحة في المدارس، بينما شيهانة الوبدي وشقيقتها شهلة بالصف الخامس الابتدائي فترغبان في استحداث فصول لرقص الباليه، وتعليم الموسيقى، وتحلمان بإنشاء نوادٍ خارج وقت الدراسة في كل حي، وكذلك تفضل صديقتهما رفيف أحمد، أن يكون لتعلم صيانة الأجهزة الذكية نصيب وافر يعادل نصيب فصول تعلم الطبخ والفنية.

وترى نوف الجمعان بالصف الرابع الابتدائي أن الرياضة بمختلف مجالاتها سباحة - كرة قدم -مسابقات الجري "شي رهيب يخلي المدرسة أحلى شي"، أما الطالب عادل الشهري، فيقول إنه كطالب بالصف الأول المتوسط فهو وزملاؤه يستحقون أن تكون رحلاتهم المدرسية متوجهة للأكاديميات المهنية، والمؤسسات التقنية، والمستشفيات الرائدة، وشاطره سلطان الأحمد بالصف الثالث المتوسط الفكرة، ويضيف: "أود أن يتم فرض رحلات خارجية للمتفوقين وأصحاب المواهب للمراكز المهمة بالعالم كوكالة الفضاء ناسا، ودور الأوبرا، والمصانع المتطورة".

وتؤكد أسماء القحطاني طالبة الثاني الثانوي على فكرة تحسين حقيبة الرحلات المدرسية، وتقترح أن تكون هناك رحلات خارج البلد مكفولة للطلبة المبدعين في مجالات مختلفة برفقة الوالدين أو أحدهما في مدة الصيف، كذلك أبدت سلطانة التويجري طالبة ثانوية رغبتها في تغيير المناهج الدراسية بقولها: "نحن جيل يعشق التكنولوجيا، ولدينا اهتمامات مختلفة عن السابق، ولا بد أن تكون المناهج متوازية مع أفكارنا وطموحاتنا".

وتمثل المكتبة المدرسية هاجساً يشغل هدى الغامدي التي ترى أن وجود كتب إلكترونية مهم جداً، وتفعيل الدور الترفيهي فيها بوضع أركان للألعاب الإلكترونية الملائمة والمحمية برقابة المعلمين مهم، فيما اقترح الطالب تركي عبدالمحسن؛ كونه يعاني من انتكاسات صحية تفسد عليه المواظبة الجيدة في المدرسة، أن تفرض حصص دراسية عن بُعد يوثق فيها المعلم حضور طلابه بخاصية إدخال الطالب رمز دخوله، وأن تكون هذه الحصص في بعض المواد مرة أو مرتين في الأسبوع.

التعامل بالتطبيقات الذكية جزئية أثارها فيصل العثمان بالمستوى الأخير في الثانوية "مقررات" وقال: "من الفطنة أن يفكر القائمون على التطوير بإنشاء تطبيقات تسهل التعلم، وتجعله أكثر مرونة بما أننا متعلقون بأجهزتنا الإلكترونية كثيراً"، وفي ذات الاتجاه تعتقد طالبة الثانوي تالا العاصمي، أن التطبيقات مهمة في إظهار آراء الطلبة في إمكانية حجز وجبة الإفطار، وتغيير وقت الفسحة المدرسية، وإبداء الآراء في مستوى وتعامل المعلمين".

إن الاستماع لعقول الطلبة أشبه بركوب موجة صوتية عالية، تجد نفسك فيها تلاحق نغمات لا تلامس الأرض، ولا تستطيع معها إلا الانسياق بحكم الدهشة أحياناً، والمنطقية أحياناً أخرى، وستجد أن الجيل يأمل في استحداث أسلوب تعلم يحاول به التغيير نحو مساحات أكثر دعماً له ولمستقبله الذي يريد أن يصنعه بأدواته "المتعة - التجربة - المغامرة – الابتكار".