سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 8373.. والوفيات 38

سجلت سلطنة عمان، اليوم، 255 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8373 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن 166 من الحالات المسجلة لعمانيين، و89 لغير عمانيين؛ مشيرة إلى أن 2177 حالة تماثلت للشفاء؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 01:38 PM

ارتفاع إجمالي الحالات إلى 8373.. والوفيات 38

سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عمان، اليوم، 255 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8373 حالة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن 166 من الحالات المسجلة لعمانيين، و89 لغير عمانيين؛ مشيرة إلى أن 2177 حالة تماثلت للشفاء؛ فيما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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