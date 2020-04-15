"الشورى" يطالب بإسناد دراسة أسباب الامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة

المجلس دعا الصندوق إلى توسيع شراكاته مع الجهات المانحة ودراسة استثمار موارده

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته المنعقدة اليوم، صندوق النفقة، بدراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقاً للتنمية المستدامة.

كما طالب المجلس، صندوق النفقة بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة.

كما طالب - في قرار أصدره اليوم - صندوق النفقة، بإسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة، إلى الجهات المتخصصة، اعتماداً على بيانات المستفيدين.