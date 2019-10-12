الأمن يضبط شابين سلبا مقيماً تحت تهديد السلاح

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على شابين أقدما على سلب مقيم تحت تهديد السلاح في حي اليرموك، في جريمة تم تداول مقطع فيديو لها.

ووفقاً للمعلومات نجحت الجهات الأمنية بالقبض على الشابين خلال ساعتين.

يشار إلى ان الجهات الأمنية تتعامل بكل حزم وقوة وصرامة تجاه كل من يحاول أن يقوم بإخلال الأمن.

الجهات الأمنية بالرياض

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12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 02:18 PM

الأمن يضبط شابين سلبا مقيماً تحت تهديد السلاح

عبدالله البرقاوي

الرياض

13 9,563

قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على شابين أقدما على سلب مقيم تحت تهديد السلاح في حي اليرموك، في جريمة تم تداول مقطع فيديو لها.

ووفقاً للمعلومات نجحت الجهات الأمنية بالقبض على الشابين خلال ساعتين.

يشار إلى ان الجهات الأمنية تتعامل بكل حزم وقوة وصرامة تجاه كل من يحاول أن يقوم بإخلال الأمن.

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الجهات الأمنية بالرياض

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