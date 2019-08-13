"سبق" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات

لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى

رصدت "سبق" قبل قليل جموع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في جسر الجمرات لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة.

حيث يتوجه الحجيج بعد ذلك للمسجد الحرام للطواف حول البيت العتيق، ويعتبر طواف الوداع آخر أعمال الحج.