"سوبارو" تكشف عن سيارة سباقات كهربائية بقوة 1073 حصانًا

كشفت شركة "سوبارو" المتخصصة في تصنيع السيارات، النقاب عن سيارة السباق الكهربائية الجديدة، التي تبلغ قوتها 1073 حصانًا.

وجاء إعلان سوبارو خلال مشاركتها في معرض طوكيو للسيارات، والتي تقدّم بها مفهومًا جديدة لسيارات سوبارو الكهربائية، بسيارة "إي- آر إيه".

ودعمت سوبارو سيارتها الجديدة بمحركات أربعة من "ياماها" ونظام دفع رباعي مقترن بتوجيه عزم الدوران الفريد من نوعه الذي يزيد تماسك واستقرار السيارة؛ بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتم تزويد سيارة سوبارو أيضًا ببطارية بسعة 60 كيلووات في الساعة، ورغم سعتها إلا أنها أشارت إلى أنها يمكن شحنها سريعًا، وتوفر بصورة كبيرة عند الانطلاق بالسرعات الكبيرة.

ويمكن شحن بطارية سيارات سوبارو بصورة كاملة في 6.40 دقيقة تقريبًا.

ومن المتوقع أن يتم طرح سيارة سوبارو الكهربائية في الأسواق العالمية خلال عام 2023 المقبل.