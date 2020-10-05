أعلى حصيلة أوروبية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتخطى 800 ألف

عدد الوفيات بالفيروس بلغ 32225

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم الاثنين أن البلاد أصبحت أول دولة أوروبية تتخطى فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 800 ألف؛ وذلك بعد أن سجلت 23480 حالة جديدة في مطلع الأسبوع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 813412، بينما وصل عدد الوفيات من المرض إلى 32225 ارتفاعًا من 32086، وفقًا لـ"رويترز".

ومعدل الوفيات اليومي في أعلى مستوى مسجل منذ أوائل مايو (أيار)، لكنه لا يزال أقل كثيرًا من ذروة قياسية سجلها في أواخر مارس (آذار)، اقتربت من 900 وفاة يوميًّا.