متحدث "الأرصاد" يحدد الفرق بين التأثيرين المباشر وغير المباشر للإعصار

القحطاني: التأثير المباشر يشير لدخول جدار وعين الإعصار إلى اليابسة

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن الفرق بين التأثيرين المباشر وغير المباشر للإعصار.

وقال "القحطاني": التأثير المباشر يتعلق بدخول جدار وعين الإعصار إلى اليابسة.

وأضاف: أمّا التأثير غير المباشر فيرتبط بدفع كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا ويصاحبها تكّون منخفض محلي يتسبب في تقلبات جوية من هطول الأمطار ونشاط في الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قد قال اليوم إنه: لا تأثير مباشر لـ#شاهين على #المملكة والمتوقع تكوّن منخفض جوي #الاثنين المقبل يتسبب في هطول #أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي #الشرقية #الرياض، وتمتد إلى مناطق #نجران #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة، وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير خاص.