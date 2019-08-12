وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى

تمنى أن يجلب العيد لهم الفرح والسعادة وهم يحتفلون مع عائلاتهم

هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".

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12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440 08:24 AM

تمنى أن يجلب العيد لهم الفرح والسعادة وهم يحتفلون مع عائلاتهم

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء الأرض بعيد الأضحى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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هنّأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، المسلمين، في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن يجلب العيد للمسلمين "الفرح والسعادة، وهم يحتفلون مع عائلاتهم".

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