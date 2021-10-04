مشاركون بمعرض الصقور يؤكدون أنه وجهة عالمية لجميع محبي الهواية

إشادة بالاعتماد على التقنية وتنظيم عملية الدخول بطريقة تضمن التباعد

أشاد عدد من الصقارين والمشاركين في النسخة الثالثة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي؛ الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي بمقر نادي الصقور السعودي بملهم "شمال مدينة الرياض"، ويستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري، بما يشهده المعرض من تنظيم، وتوفير لجميع المستلزمات وما يحويه من أجنحة وفعاليات حاكت الرسالة التي يحملها المعرض.

وأفاد المشارك محمد السبيعي أن هذه المشاركة تعد الثالثة له في المعرض، مؤكداً أن المعرض يشهد نقلة نوعية كبيرة في هذه النسخة تفوق التصور، مقدماً شكره لجميع القائمين على هذا الحدث الدولي.

وأشار إلى أن في كل دورة للمعرض يلاحظ أشياء متميزة تفوق الدورات التي سبقته.

بدوره، أشاد مدير إحدى شركات لوازم الرحلات والصيد القطرية المشاركة في المعرض، بالتنظيم المميز لنادي الصقور السعودي، مبيناً أن مثل هذه المعارض تعزز أواصر المحبة والصداقة بين الصقارين الخليجيين بصورة خاصة، والصقارين من جميع أنحاء العالم، معداً المشاركة في هذا المحفل مكسبًا لجميع الصقارين والمهتمين في الصقور.

في سياق متصل، قال المشارك بدر العجمي: التنظيم الكبير لهذا الحدث مبعث فخر لجميع أبناء المملكة، وتسخير التقنية وتنظيم عملية دخول الزوار وخروجهم والمساحات التي وضعت بشكل مدروس لتحقيق التباعد، كانت من أبرز الأشياء التي تمنح الزائر والمشارك الراحة في التعرف على الصقور وعرضها بكل يسر.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين رماية، وقرية سعودية، وركنًا لصقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات المصاحبة التي يحملها في نسخته الثالثة.