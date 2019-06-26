العثور على "مفقود بقعاء" متوفّى في منطقة رملية شمال حائل

"البقعاوي" وُجد متوفّى على بعد 3 كلم من سيارته بعدما ترجّل منها

عثر فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، فجر اليوم، على "مفقود بقعاء" المختفي عن منزله منذ ثاني أيام عيد الفطر، متوفى في منطقة نفود، بعد رصد سيارته أمس.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن سيارة المفقود وُجدت عالقة في منطقة رملية شمال منطقة حائل؛ حيث باشرتها شرطة مدينة بقعاء، واتخذت الإجراءات الرسمية حيالها.

وذكرت المصادر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تولّى مهمة البحث عن قائدها المواطن نواف حمد البقعاوي، بمساعدة الشرطة، وعُثر عليه متوفّى على بعد ٣ كلم من السيارة بعدما ترجّل منها سيرًا على أقدامه.

وشارك فريق أنجاد التطوعي في عملية البحث عن مفقود بقعاء بأربعين عضوًا، وطيارين شراعيين، وأربع جولات بحث، خلال ١٢ يوماً حتى تمكنوا من العثور عليه بواسطة عضوَي الفريق خليف الشمري وعبدالعزيز الطوالة.

ونشرت "سبق" تفاصيل اختفاء مفقود بقعاء ونداءات ذويه الموجهة للجهات الأمنية والتطوعية، لتكثيف البحث عنه وكشف مصيره الغامض.