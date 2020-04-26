"سبق" في أسبوع: تعديل أوقات منع التجوُّل.. وقضية فساد مالي.. وإنجاب مريضة بـ"كورونا" وتعافيها

"خادم الحرمين" في تغريدة: نتضرع لله بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم البلاء

ترصد لكم "سبق" في زاويتها الأسبوعية ("سبق" في أسبوع) أهم الأحداث على الأصعدة كافة التي نُشرت الأسبوع الماضي. وتزامنت الزاوية هذا الأسبوع مع حلول شهر رمضان المبارك الذي جاء مختلفًا عن الأعوام السابقة في ظل استمرار جائحة كورونا التي سجَّلت فيها السعودية أعلى درجات التعامل الإنساني باستمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت "سبق" عددًا من الأخبار والتقارير والقراءات الصحفية، وتنشر في هذا التقرير أبرز تلك المواد الصحفية، التي تبدأ بتضرع خادم الحرمين لله أن يرفع البلاء، وكذلك تعديل أوقات منع التجوُّل للتوافق مع شهر رمضان المبارك.

خادم الحرمين الشريفين: نتضرع لله بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم البلاء

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه -عز وجل- أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم".

https://sabq.org/bYVHk2

وزارة الداخلية: السماح بالتجول في المناطق التي لا تخضع لتعليمات منع التجول من الـ9 صباحًا حتى الـ5 عصرًا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقًا لما سبق إعلانه من تحديد الأوقات التي يُسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كل المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك.

https://sabq.org/4k3nsC

بعد موافقة الملك على إقامة التراويح في الحرمين.. "السديس": 5 تسليمات وإكمال القرآن في التهجد

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد، مع استمرار تعليق دخول المصلين؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

https://sabq.org/dxFkT7

https://sabq.org/dHMrNL

شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح

طبَّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام.

https://sabq.org/MKt97g

بالإحصاءات تتكشف النتائج.. ماذا حققت السعودية مقارنة بغيرها في مكافحة "كورونا"؟

تتركز إشادة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعهم الاستثنائي على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السعودية بشأن تعليق العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وغيرها من التدابير في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتصب في خانة الاهتمام الدولي بالنموذج الفعال الذي طبقته السعودية، وأحرز نتائج قوية في تفادي حالة الانتشار الافتراضي للفيروس، التي ينجم عنها انتقال العدوى إلى أعداد كبيرة من الأفراد، وتحويل الدولة إلى بؤرة تفشٍّ دولي، مثلما تكرر في الصين وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

https://sabq.org/hDJ3pn

تمكين المقيمين حاملي تأشيرتَي "الخروج والعودة" و"النهائي" من السفر

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أعلنت وزارة الداخلية إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي بشكل استثنائي بتمكين مَن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتَي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر".

https://sabq.org/6WrbBQ

"نزاهة" تباشر قضية فساد مالي وإداري لمسؤولين في "الصحة" و"السياحة"

صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بأن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري، تورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع ستة أشخاص، أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك باستغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

https://sabq.org/nqQ4xY

من خلال "ساند".. صرف تعويض شهرين للعاملين السعوديين يعزز استدامة التوطين بالقطاع الخاص

ضمن حزمة المبادرات التي اتخذتها حكومة السعودية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياتها المالية والاقتصادية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، تأتي مبادرة صرف تعويض شهرين للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من خلال صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" الذي تم تصميمه لمواجهة مثل تلك الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط، وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

https://sabq.org/DjqwNz

بدأت بإصابة وتفاعلت بطفل.. قصة إنجاب أول مريضة بـ"كورونا" وتعافيها بالمدينة

أكدت السيدة "صفية سراج الدين"، التي أصيبت بفيروس كورونا، ووضعت طفلاً أثناء تنويمها في المستشفى، أنها وطفلها بصحة جيدة -ولله الحمد- بعدما سجلت لها الصحة أمس الخروج بعد 20 يومًا من دخولها المستشفى.

https://sabq.org/8ZDC4K

من "الملاريا" إلى "كورونا".. "ملحمة 80 عامًا" كسرت فيها "أرامكو" شوكة الأوبئة

منذ نشأتها ظلت "أرامكو السعودية" سندًا لمجتمعات بلادنا في جميع أزماتها الصحية، وبدأت الشركة ذلك في أقصى شرق السعودية مع تفشي مرض الملاريا في عام 1942م؛ إذ أُصيب مئات الأشخاص حينها بهذا الوباء؛ فأطلقت الشركة حملة ضخمة لمحاربة هذا المرض، واكتسبت تلك الحملة زخمًا إضافيًّا بعد وباء خطير، ضرب مدينتَي الدمام والخُبر في عام 1943م.

https://sabq.org/MYHky9

تراجع بنسبة 94 %.. النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى في تاريخه

تراجع سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين بأكثر من 94 في المئة، مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه.

https://sabq.org/VMnd4g

بعد قفزة الأرقام.. تركيا تتجاوز الصين وتصبح بؤرة كورونا الثالثة بالعالم

باتت تركيا بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الثالثة في العالم بعد أوروبا والولايات المتحدة؛ إذ سجلت قفزة في أرقام الإصابات لتتجاوز إيران، وتسجل أكبر عدد من الإصابات عالميًّا خارج أوروبا والولايات المتحدة.

https://sabq.org/3KL7nh

ألمانيا تحتضن أول محاكمة في العالم لنظام "الأسد".. والتهم جرائم ضد الإنسانية

تبدأ في ألمانيا أول محاكمة لأعضاء من الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والاعتداء الجنسي. وأوضح المحامي أنور البني المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان أن "الاعتقالات التعسفية والتعذيب هما السلاح الرئيسي الذي استخدمه نظام الأسد لإشاعة الخوف بين السوريين، وإخماد مطالبهم بتحقيق الديمقراطية والعدالة".

https://sabq.org/kfPWQK

وزير المالية: الاحتياطات النقدية مكنت السعودية من مواجهة أزمة "كورونا" من موقع قوة

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة السعودية وصلت -ولله الحمد- إلى مراحل متقدمة من تنفيذ خططها تحت رؤية السعودية 2030؛ فقد واصلت ضبط المالية العامة، وضبط عجز المالية، وحققت المستهدفات بنهاية 2019م، وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة فيها في نهاية 2019م إلى 13 %.

https://sabq.org/hZvyDm

"ترامب" يصدر أمرًا للبحرية بإطلاق النار على أي قوارب إيرانية تتحرش بسفن بلاده

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي أنه أصدر أمرًا للبحرية بإطلاق النار على أي قوارب مسلحة إيرانية، وتدميرها إذا حاولت التحرش بالسفن الأمريكية في البحر.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أن زوارق إيرانية قامت بأعمال "استفزازية" ضد ست سفن أمريكية يوم الأربعاء الماضي.

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بعد إعدامه عمَّه وقتله أخيه.. هل تخلف "كيم يو" شقيقها بكوريا الشمالية؟

أسئلة عديدة تدور في الأذهان حول من سيحل محل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خاصة أنه لا خليفة له، ولا وريث مذكور، بعد أنباء غير رسمية عن خضوعه لجراحة في القلب جعلته في حالة حرجة.

وحكمت عائلة "كيم" الدولة الشيوعية على مدى العقود السبعة الماضية، وتولى "كيم" الحالي زمام الأمور من والده كيم جونغ إيل بعد وفاته في عام 2011.

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https://sabq.org/7qm4Mt

السعودية تؤكد أمام مجلس الأمن التزامها بتقديم جبهة موحدة لمكافحة "كورونا"

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي إن مكافحة وباء كوفيد ١٩ تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق، وقائمة على العلم وروح التضامن. مؤكدًا التزام السعودية بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وأن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة أولوية مطلقة للمملكة؛ إذ إننا أمام معركة واحدة.

https://sabq.org/5McZ3D

"ساما" توجِّه البنوك بتأجيل سداد أقساط 3 أشهر للسعوديين المشمولين بالدعم وفقًا لـ"ساند"

وجَّهت مؤسسة النقد البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

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مطالبات بـ21 مليار ريال.. "سبق" تكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد ضد بنك محلي

تطوُّر جديد حدث في قضية مطالبة رجل أعمال بتنفيذ حكم صادر ضد أحد البنوك السعودية بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته الاستثمارية البالغة 10 مليارات ريال؛ إذ علمت "سبق" من مصادرها بأن محكمة التنفيذ بمحافظة جدة قبلت أخيرًا قضيته بتنفيذ الحكم على البنك، على أن يتم إخطاره قريبًا بموعد التنفيذ وفقًا للمادة التاسعة من نظام محاكم التنفيذ.

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