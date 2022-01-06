الصندوق الصناعي ضمن أفضل 5 بيئات عمل في القطاع العام

بفضل بيئته العملية المُطوِّرة والمُحفّزة إيجابيًا لكوادره البشرية

حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي، على شهادة عالمية بصفته أحد أفضل بيئات عمل القطاع العام في المملكة، بفضل بيئته العملية المُطوِّرة والمُحفّزة إيجابيًا لكوادره البشرية.



وجاء هذا الإنجاز بعد تقييم منظمة "Great Place to Work"، للصندوق الصناعي وفقاً لمعايير الموارد البشرية، بالإضافة إلى نتائج استبانة وُزِّعت على الموظفين، حصل من خلالها الصندوق على درجة متقدمة بعد تقييمه في مجالات: القيادة، والتعلم، والتطوير، والمزايا، والمسؤولية المجتمعية، والتطور الذاتي للموظفين.



وتدعم شهادة "أفضل بيئات العمل" قطاعات الأعمال، لمعرفة مدى رضا الموظفين عن واقع العمل، مما يُسهم في تحسين بيئة العمل، ودعم المواهب والكفاءات، والتقييم السليم لأدائهم وفاعليتهم، ومن ثَمّ الوصول إلى بيئة عمل مُتطوّرة ومُنجزة.