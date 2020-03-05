حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة

نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز

أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.

وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

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05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 07:13 PM

نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز

حريق هائل يودي بحياة 6 فلسطينيين ويصيب 53 في غزة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أدى حريق هائل شبّ داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إلى مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 53 آخرين.

وأوضح مراسل "آر تي" الروسي، أن الحريق نجم عن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات.

وأضاف أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحالّ التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

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