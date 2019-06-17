"أخضر التايكوندو" يحصد 10 ميداليات في بطولة الهند الدولية

3 ذهبيات حققها كل من "ريان الحارثي وأصيل عسيري وعمر الزير"

انتزع المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب عشر ميداليات دولية في منافسات بطولة الهند الدولية التي دارت منافساتها في مدينة "حيدر آباد" خلال الفترة من 11-16يونيو الجاري.



وجاء التفوق السعودي من خلال حصد ثلاث ذهبيات عن طريق ريان الحارثي وأصيل عسيري وعمر الزير، فيما نال علي المبروك الميدالية الفضية، وظفر ستة لاعبين بالميداليات البرونزية، هم: "لؤي غانم ومحمد مداوي ومحمد الغنام ورياض حمدي وريان الطائفي وحمد المبروك".



وقال رئيس الوفد السعودي عضو مجلس الإدارة محمد نوح قاضي: المشاركة في تلك البطولة استهدفت تجربة بعض اللاعبين لإعدادهم لبطولة آسيا والاستحقاقات الدولية المقبلة.



وثمّن متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري وحرصه على الظهور المشرف في المحافل الدولية.



وأشرف على المنتخبات السعودية مدربا المنتخب "محمد القحطاني وفهد الدويسان" بمساعدة مبارك الدوسري ومنصور عسيري والإداريين ناصر القحطاني وخالد الأسمري.



جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو قد اعتمد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والسعودي للتايكوندو أبوبكر كردي مسؤولاً فنياً للبطولة، وهي المرة الأولى التي تشهد تعيين شخصية فنية سعودية للإشراف على فعاليات بطولات الاتحاد العالمي.