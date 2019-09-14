المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تدين الهجوم التخريبي على منشأتي بقيق وخريص

قالت إن هذا العمل التخريبي يستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم التخريبي الذي نفذته طائرات مسيرة على معملين تابعين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص اليوم السبت.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، إن هذا الاعتداء يستهدف البنية التحتية الحيوية كما يمثل تهديدًا للاقتصاد الدولي وأمن إمدادات الطاقة للعالم.

وأكدت المنظمة أن هذا العمل التخريبي، ما هو إلا امتدادٌ لتلك الأعمال التي استهدفت أخيرًا تقويض أمن واستقرار دول المنطقة من خلال استهداف إمدادات البترول العالمية وتهديد الاقتصاد العالمي.

وشددت أنه في سياق هذه الهجمات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لضمان استقرار العالم والحفاظ عليه من التوتر والصراعات التي قد تجلب المزيد من المآسي ورفع وتيرة استمرار التوتر في المنطقة.