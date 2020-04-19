"الإسكان التنموي" يخصِّص 3 آلاف وحدة سكنية إضافية للأُسر المستحقة

تم اعتماد خطة تنفيذية لتسليمها للمستفيدين

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان تخصيصه أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية، يتم تسليمها تباعًا للأسر الأشد حاجة، وذلك من خلال شركائه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مختلف مدن ومحافظات السعودية؛ بهدف تلبية أكبر عدد من احتياج الأسر المستحقة للإسكان التنموي في إطار الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا.

وأوضح "الإسكان التنموي" أنه، بالشراكة مع الجمعيات الخيرية، تم اعتماد خطة تنفيذية لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، مع الالتزام التام بما يصدر عن الجهات المعنية من تعليمات واحترازات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيَّن البرنامج أن تسليم مستفيدي الإسكان التنموي الوحدات السكنية سيتم بشكل فردي لكل مستفيد، من خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، وذلك ضمن بيئة تسليم آمنة، تراعي تطبيق الاحتياطات الموصَى بها، وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات، والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.

وأكد البرنامج أن معدل تسليم الوحدات السكنية على مستوى مناطق السعودية لم يشهد تأثُّرًا يُذكر منذ بداية الجائحة. معزيًا ذلك إلى درجة الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من شركائه من الجمعيات، ومن المستفيدين أنفسهم، بالخطة التنفيذية وآلياتها.

ويهدف برنامج الإسكان التنموي إلى لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأُسر الأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات السعودية، التي تجاوز عددها 385 جمعية.