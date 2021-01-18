العين .. المحطة الجديدة للمخضرم حسن معاذ

أعلن نادي العين السعودي، اليوم الاثنين، عن انضمام "الدولي السابق" حسن معاذ، لصفوف الفريق الكروي الأول، والذي قضى معظم مسيرته الكروية بقميص الشباب، ليدعم الفريق الجنوبي صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بخدمات اللاعب الخبير.

ولعب معاذ خلال تجربته الرياضية إلى جانب 4 أندية، بداية بالشباب، ثم الفيحاء، ومنه إلى الاتحاد، قبل أن يعود إلى الشباب بعد ذلك، لينهي قصة 17 عاماً بالقميص الأبيض، ويتوقف منذ الصيف الماضي، حتى وقع على عقد تمثيل العين.