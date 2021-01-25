إطلاق مكتبة رقمية مجانية لمتعلمي اللغة الإنجليزية بالمملكة

ضمن الشراكة الاستراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني

أطلق المجلس الثقافي البريطاني، اليوم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، مكتبة رقمية مجانية في المملكة، لدعم متعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب بموارد مجانية تساعدهم في تحسين مهاراتهم اللغوية، عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية الشائعة والكتب الصوتية.

وجاء إطلاق المكتبة الرقمية ضمن إطار التعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية مع المجلس الثقافي البريطاني لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بها.

وأوضح المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، أن رسالة المركز تعزز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي من خلال أدوات متنوعة متضمنة نشر المعرفة وتعزيز ودعم الجهود الإقليمية ذات الصلة.

وقال: هذا المورد الجديد للأشخاص في المملكة سيوفر وصولاً غير محدود إلى آلاف من المحتوى الترفيهي والمواد الأكاديمية، والعديد من أفضل الأفلام والكتب والصحف في المملكة المتحدة.

وأضاف "المديرس": المركز يسهل الوصول إلى هذه المكتبة الرقمية المجانية والعملية لتوفير المعرفة والمهارات لجميع الراغبين في التعلم في المملكة.

وأردف: الوتيرة المتسارعة نحو التحول الرقمي زاد من طلب الاحتياج إلى الكتب والموارد الإلكترونية عبر الإنترنت، وأن تداعيات جائحة كورونا على العالم، وبخاصة على التعليم، كشفت عن ضرورة وجود مناهج مبتكرة.

من جانبها، عبرت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة إيلي كينيدي ماكلين، عن سعادتها بإطلاق المكتبة الرقمية التي تضم عدداً من أفضل الموارد عبر الإنترنت في مكان واحد.

وقالت: من المهم أن يكونوا قادرين على التعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم لإطلاق مكتبة المجلس الثقافي البريطاني الرقمية، بعد عام 2020 المليء بالتحديات والصعاب.

وأضافت: المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لديهما العديد من الاهتمامات المشتركة، بما في ذلك التعليم والثقافة، عبر هذه النافذة الجديدة ومشاركة الجميع بهجة القراءة والتعلم والثقافة.