شاهد.. تسليم 18 عائلة من مستفيدي جمعية "نفع" شققهم السكنية

ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإسكان التنموي

سلمت جمعية نفع الخيرية مؤخراً، 18 عائلة من العائلات المستفيدة من الجمعية مفاتيح وحداتهم السكنية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من اتفاقية الجمعية مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي والذي يعد أحد مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وثمّن المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري، دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظها الله- لهذا البرنامج الذي يحقق أماني الكثيرين من مستفيدي الجمعيات الخيرية عبر برنامج الإسكان التنموي لتأمين السكن للأسر الأشد حاجة في المجتمع، كالأسر المحتاجة وأسر السجناء والمطلقات والأرامل والأيتام.

ونوّه بدعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعيات الخيرية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة، بحيث تقوم الجمعيات من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل المساكن للأسر المستحقة.

وأكد "العمري" أن مبادرة الإسكان التنموي مع الجمعية تواصل نجاحها بتأمين حاجة الأسر من هذه المساكن، حيث وصل عدد العائلات المستفيدة من البرنامج (53) عائلة، تسلمت (53) وحدة سكنية جديدة عبر ثلاث مراحل في ثلاث مبانٍ في الريان والمحجر وأم السلم.

وكشف عن جهود مستقبلية مع الإسكان لتفعيل المبادرة بشكل أوسع لتلبي احتياج الأسر من المساكن حسب أعداد أفرادها.

يُذكر أن جمعية نفع الخيرية، وقعت ضمن خططها الاستراتيجية ومواكبتها للرؤية ٢٠٣٠ اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي بهدف تكامل العمل مع الجمعية وسعياً إلى تنويع خدماتها في جميع مجالات العمل الخيري، حيث تم تخصيص الوحدات السكنية على مرحلتين وتوزيعها على مستحقيها على أن يتم استقطاع مبلغ (200) ريال شهرياً من الأسر التي استلمت مساكنها.