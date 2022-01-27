"تقنية أبها" تشارك بمبادرة "نلتقي لنرتقي" في خميس مشيط

ساهمت الكلية بـ4 ابتكارات مختلفة

شاركت الكلية التقنية بأبها، أمس، في مبادرة "نلتقي لنرتقي" التي نظمتها لجنة شؤون الأسرة بمحافظة خميس مشيط.



تمثلت مشاركة الكلية بأربعة ابتكارات مختلفة من مركز الابتكارات بالكلية.



وقدم الشرح لمحافظ خميس مشيط والوفد المصاحب، عدد من متدربي الكلية يتقدمهم رئيس المركز الدكتور عبد الحق الفرشيشي.