رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يشيد بمشروع دوري المدارس السعودي

التقى رئيس بعثة فريق دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا.

وقد رافق رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في الزيارة كابتن فريق دوري المدارس اللاعب بهيان القحطاني.

وتأتي هذه الزيارة بعد المباراة الودية بين فريق دوري المدارس وفريق برشلونة تحت 17 سنة.

وأشاد رئيس برشلونة خوان لابورتا بمشروع دوري المدارس والاهتمام بهذه الفئة العمرية في كرة القدم.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية درعاً تذكارياً لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.