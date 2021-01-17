تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بكورونا و 88 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 5616 شخصًا والإصابات 177231

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.