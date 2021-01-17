تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بكورونا و 88 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بلغ 5616 شخصًا والإصابات 177231

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

1

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 12:55 AM

إجمالي الوفيات بلغ 5616 شخصًا والإصابات 177231

تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بكورونا و 88 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

2 277

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تونس فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021