العالم يترقب حسم الانتخابات الأمريكية.. "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث؟"

الصين اعتبرتها شأنًا داخليًّا.. وروسيا التزمت الصمت

بعد يوم من تصويت الأمريكيين في انتخابات متنازع عليها بشدة، لم يكن باقي العالم أكثر ارتياحًا اليوم الأربعاء مع احتساب الملايين من الأصوات، والسباق قريب جدًّا من الدعوة، وتزايد الخطر لمدة أيام أو حتى أسابيع من عدم اليقين القانوني.

ومنع معظم قادة العالم وزراء خارجيتهم من إضافة أي وقود إلى النار الانتخابية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "دعونا ننتظر ونرى ما هي النتيجة. من الواضح أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. إنه أقرب بكثير مما توقعه الكثيرون"، وفقًا لـ"رويترز".

وفي روسيا التي اتهمتها وكالات المخابرات الأمريكية بمحاولة التدخل في الانتخابات لم يكن هناك رد فعل رسمي، لكن النائب المؤيد للكرملين فياتشيسلاف نيكونوف، حفيد وزير خارجية ستالين، نصح الروس بتخزين الفشار لمشاهدة العرض الذي توقع أن ينكشف، مشيرًا إلى أن المجتمع الأمريكي منقسم بشدة.

أما الصين التي تدهورت علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى أسوأ مستوى منذ عقود في عهد "ترامب" فأعلنت أن الانتخابات كانت شأنًا محليًّا، وليس لها أي موقف بشأنها. ورغم ذلك سارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين إلى السخرية من فشل النظام الانتخابي الأمريكي في تحقيق نتيجة سريعة وواضحة.

وفي نيجيريا اعتبر السناتور شيهو ساني أن حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة تذكرنا بإفريقيا. وقال لمتابعيه البالغ عددهم 1.6 مليون على "تويتر": "إفريقيا كانت تتعلم الديمقراطية الأمريكية، وأمريكا تتعلم الآن الديمقراطية الإفريقية".



