أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بسفارتها في أوكرانيا بمغادرة البلاد

تصاعد التوتر مع روسيا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم (السبت)، أن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا، وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

وقالت السفارة على "تويتر": "على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين؛ سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم، الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا".

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي غادر أستراليا اليوم، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

ودعت واشنطن ودول أخرى، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا.