الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على عسير: حالة تستمر حتى 9 مساء

قالت: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.