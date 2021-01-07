الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على عسير: حالة تستمر حتى 9 مساء

قالت: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

أمطار رعدية منطقة عسير

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07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 01:11 PM

قالت: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية على عسير: حالة تستمر حتى 9 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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