"مطار سعودي" يتصدر قائمة أكبر 10 مطارات بالعالم من حيث المساحة

تأسس عام 1999 على مساحة 776 كم2 يليه مطار دنفر الدولي بأمريكا

تصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام قائمة أكبر عشر مطارات في العالم من حيث المساحة وتبلغ مساحته 776 كيلومتراً مربعاً، وتأسس عام 1999.

وتتحرك صناعة النقل الجوي بوتيرة عالية في مختلف دول العالم خاصة في الدول ذات الاقتصادات القوية، وأصبح أحد أهم الأسباب لبناء المطارات الكبيرة هو العدد الهائل في حركة المسافرين يومياً، ولتوفير أقصى مساحة للهبوط ومغادرة الرحلات الجوية في المطارات.

ويوجد عدد محدود من المطارات الضخمة من حيث المساحة حول العالم، وهذه القائمة تضم أكبر عشر مطارات من حيث المساحة وفقاً لموقع " constructionkenya " المتخصص في شؤون البناء:

1- مطار الملك فهد الدولي بالدمام وهو أكبر مطار في العالم من حيث المساحة وتبلغ مساحته 776 كم2، تأسس عام 1999.

2- مطار دنفر الدولي- أمريكا- تبلغ مساحته 135.71 كم2.

3- مطار اسطنبول الجديد- تركيا- تبلغ مساحته 765 كم2.

4- مطار دالاس / فورت وورث الدولي- امريكا- تبلغ مساحته 69.63 كم2

5- مطار اورلاندو الدولي- امريكا- تبلغ مساحته 53.83 كم2.

6- مطار واشنطن دالاس الدولي- أمريكا- تبلغ مساحته 48.56 كم2.

7- مطار بكين داشينغ الدولي- الصين- تبلغ مساحته 47 كم2

8- مطار جورج بوش الدولي- أمريكا- تبلغ مساحته 44.51 كم2.

9- مطار شنغهاي بودونغ الدولي- الصين- تبلغ مساحته 39.88 كم2.

10- مطار القاهرة الدولي- مصر- تبلغ مساحته 36.25 كم2.