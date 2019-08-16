بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات

استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.

وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ.

0

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 12:04 AM

استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل

بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات

صحيفة سبق الإلكترونية

صبيا

0 103

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.

وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019