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استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل

بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات

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اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.

وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ.