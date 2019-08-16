بالأسماء.. "تعليم صبيا" يعيد توجيه 104 معلمين ومعلمات

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.
وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ.
استلام الخطابات والمباشرة ابتداءً من الأحد المقبل
اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، إعادة توجيه (104) من المعلمين والمعلمات.
وقال "تعليم صبيا" إن استلام خطابات التوجيه من مكاتب التعليم المنقول منها والمباشرة ستكون ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ /١٤٤٠هـ.