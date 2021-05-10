مواطنون: العمالة الوافدة تُحكِم قبضتها على سوق الأغنام في الأفلاج

طالبوا بتدخل الجهات المختصة لحماية السوق وتكثيف الرقابة والنظافة والتنظيم

يشتكي عددٌ من المواطنين في الأفلاج من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الأغنام وإحكام قبضتها على عمليات البيع وأمام ناظر الجهات الرقابية.

وأكد مواطنون أن سوق الأغنام بالأفلاج يشهد سيطرة عدد كبير من العمالة الوافدة غير المصرح لها بمزاولة المهنة، وأصبحت تحكم في الأسعار مستغلين في ذلك كفيل فوض الأمر للعامل مقابل مبلغ مالي يعطى له آخر الشهر، متجاهلاً تطبيق نظام التوطين في هذا القطاع وفرضت الغرامات على مخالفيه.

وطالبوا في الوقت نفسه بتدخل الجهات ذات الاختصاص لحماية السوق من سيطرة العامل الأجنبي وتكثيف الرقابة والنظافة والتنظيم، والحزم أمام المخالفين للأنظمة لفتح المجال أمام المواطن ليجد رزقه في هذا المجال الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل المادي للعديد من الأسر.