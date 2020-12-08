"أمن الطرق"": إعادة فتح طريق "البطيحانية- سامودة" في الاتجاهين

أعلن "أمن الطرق" أنه تمت إعادة فتح طريق "البطيحانية- سامودة" في الاتجاهين بعد انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق.
وأوضح "أمن الطرق" أن ذلك يأتي إلحاقاً للإعلان السابق بشأن إغلاق الطريق مؤقتاً؛ نظراً لارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة.أمن الطرق طريق البطيحانية
الإجراء جاء عقب انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق
أعلن "أمن الطرق" أنه تمت إعادة فتح طريق "البطيحانية- سامودة" في الاتجاهين بعد انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق.
وأوضح "أمن الطرق" أن ذلك يأتي إلحاقاً للإعلان السابق بشأن إغلاق الطريق مؤقتاً؛ نظراً لارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة.