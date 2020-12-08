"أمن الطرق"": إعادة فتح طريق "البطيحانية- سامودة" في الاتجاهين

الإجراء جاء عقب انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق

أعلن "أمن الطرق" أنه تمت إعادة فتح طريق "البطيحانية- سامودة" في الاتجاهين بعد انخفاض منسوب المياه وإزالة العوائق.

وأوضح "أمن الطرق" أن ذلك يأتي إلحاقاً للإعلان السابق بشأن إغلاق الطريق مؤقتاً؛ نظراً لارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة.