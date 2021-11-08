وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

سلطات أفغانستان سهلت المحادثات بين الطرفين

أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار مع حركة طالبان المحلية.

وأفاد بأن تمديد وقف إطلاق النار مع سيستمر مع تقدم المفاوضات، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح "تشودري" أن السلطات في أفغانستان المجاورة، التي تسيطر عليها "طالبان" الأفغانية، سهلت المحادثات.