أمير حائل يوجه بلجنة تحقيق بوفاة الطالبة فاطمة الشمري

وافتها المنية داخل الجامعة إثر تشنّجها وسقوطها على الأرض

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية تضم: إمارة المنطقة، وجامعة حائل، والشؤون الصحية، والهلال الأحمر؛ وذلك للتحقق من ملابسات وفاة الطالبة فاطمة صالح الشمري رحمها الله.

وتُوفيت الطالبة فاطمة بنت صالح الشمري، من كلية التربية، بجامعة حائل، أمس، في إحدى قاعات الدراسة بالجامعة؛ إثر تشنجها بالقاعة وسقوطها على الأرض بحسب بيان الجامعة.

وكانت الطالبة قد أُصيبت بحالة تشنُّج سقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها لمستشفى حائل العام الذي أكد وفاتها قبل وصولها إليه.

وقد نعت الجامعة الطالبة، مقدمة عزاءها لذويها، داعية لها بالرحمة والمغفرة.