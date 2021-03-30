"الجبير" عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر: نفخر بهما

قال مغرداً: تمثلان سيدي سمو ولي العهد في صون البيئة وحماية كوكب الأرض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثلان رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صون البيئة وحماية كوكب الأرض والمشاركة مع العالم في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نفخر بهذه المبادرات الكبرى وبما تحمله لبلادنا وللمنطقة والعالم.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 03:57 PM

قال مغرداً: تمثلان سيدي سمو ولي العهد في صون البيئة وحماية كوكب الأرض

"الجبير" عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر: نفخر بهما

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تمثلان رؤية سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صون البيئة وحماية كوكب الأرض والمشاركة مع العالم في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نفخر بهذه المبادرات الكبرى وبما تحمله لبلادنا وللمنطقة والعالم.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

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