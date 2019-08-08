ولي العهد يبحث التوترات المتزايدة في المنطقة في اتصال مع بومبيو

#أورتاغوس: ناقشا مواجهة نشاط النظام الإيراني المزعزع للاستقرار

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل #بومبيو، التوترات المتزايدة في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن البحري من أجل تعزيز حرية الملاحة.

ونقلت السفارة الأمريكية بالرياض عن المتحدثة باسم الخارجية، مورغان #أورتاغوس قولها: تحدّث وزير الخارجية مايكل #بومبيو أمس مع ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان آل سعود؛ حيث شكر الوزير ولي العهد على دعم المملكة العربية #السعودية ومشاركتها في العديد من التحديات الإقليمية.

وأضاف #أورتاغوس: فيما يتعلق بـ#اليمن، أعاد الوزير وولي العهد تأكيد دعمهما القوي لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث؛ للمضيّ قُدمًا في العملية السياسية، كما ناقشا التطورات الثنائية والإقليمية الأخرى؛ بما في ذلك مواجهة نشاط النظام الإيراني المزعزع للاستقرار وحقوق الإنسان.