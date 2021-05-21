"تنفيذي وزراء الصحة العرب" يعلن توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي الفلسطيني

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعاً اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، ومشاركة الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي، وهي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومملكة البحرين وتونس والمغرب ودولة فلسطين بصفة مراقب.



وأوضحت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة تونس.



وأشار البيان إلى تأكيد المجلس التنفيذي تضامنه الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير الاحتياجات الصحية العاجلة والمساعدات الإنسانية والفنية دعماً للقطاع الصحي الفلسطيني، وصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب خصص مبلغاً وقدره 500.000 دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية ومخاطبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإرسال لجنة لتقصي الحقائق، وإلزام إسرائيل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، واحترام حقوق الإنسان.



وأفاد بأن مصر قدمت مشروع الإستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كورونا، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية وآلية تنفيذها، مبيناً أنه سيُعمم على الدول العربية الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها، تمهيداً لإعدادها في صيغتها النهائية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.



وشُكل خلال الاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب ويتكون من المملكة العربية السعودية وتونس والجزائر "ترويكا رئاسة القمة" وجيبوتي، والسودان والصومال حسب الترتيب الهجائي، والاتفاق على أن تكون مصر عضواً دائماً في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، بصفتها دولة المقر، واختيارها رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للفترة الممتدة من 2021-2023.



من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، انتخاب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيسًة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب لدورة جديدة مدتها عامان، مبيناً أن انتخاب الدكتورة هالة زايد رئيسًة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب جاء بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب خلال الاجتماع، وجرت الموافقة عليها بإجماع من قِبل أعضاء المكتب نظراً لجهودها المبذولة في رئاسة المكتب خلال الدورة السابقة على مدار عامين متتاليين بشكل يعكس مدى قوة وترابط الدول العربية وقدرتها على مواجهة أي تحديات صحية.