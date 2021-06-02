"إتقان" العقارية تطرح مزادًا علنيًّا حضوريًّا وإلكترونيًّا لـ7 عقارات مميزة في جدة والدمام والطائف

فرصٌ سانحة ودعت المستثمرين لاستكمال شروط المزايدة للعقارات.. مراكز تسوق وأراضٍ

أعلنت شركة إتقان العقارية -بالتعاون مع عدد من المصفين والمحامين المعتمدين- عن اكتمال كل التجهيزات لطرح سبعة عقارات بثلاث مدن سياحية بمناطق المملكة هي (جدة، الدمام، الطائف)، تتضمن مراكز تسوق وأراضٍ وعمائر سكنية وتجارية ومستودعات بمواقع متميزة، سيتم بيعها بالمزاد العلني حضوريًّا وافتراضيًّا مع الإفراغ الفوري؛ وذلك يوم الأربعاء 6 ذي القعدة 1442هـ الموافق 16 يونيو 2021م، في قاعة ليلتي بمدينة جدة، ووفقًا للبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد، أن العقارات السبعة التي ستتم المزاودة عليها هي خمسة في مدينة جدة عروس البحر الأحمر وهي على النحو التالي:

سوق الكندرة مول الذي سيباع منه المبنى الشمالي والذي تبلغ مساحته 3.003.39 مترًا مربعًا، والمبنى الجنوبي الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ4.430.82 مترًا مربعًا، والعقار الثالث حوش البغدادية الذي تبلغ مساحته 1.680.44 مترًا مربعًا، والرابع مستودع الخمرة البالغ مساحته 10.000 متر مربع، وعمارة الكندرة ومساحتها 448.44 مترًا مربعًا.

أما العقاران الأخيران فهما بمدينة الدمام أرض الخالدية الواقعة في قلب مدينة الدمام التي تُقدر مساحتها الإجمالية بـ30.093.83 مترًا مربعًا، والعقار الأخير في عروس المصائف مدينة الطائف وهو مبنى عمارة القيم وتبلغ مساحتها 738.18 مترًا مربعًا.

ودعت "إتقان" العقارية المزايدين إلى توقيع كراسة الشروط قبل حلول المزاد والمشاركة فيه، كما أوضحت أن وقائع المزاد سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي تويتر @etqaan_sa، واليوتيوب etqaan_sa؛ داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (0550053000) (05500532000)، أو عبر حسابات الشركة بقنوات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن العقارات التي سيتم بيعها تضم مراكز تجارية مميزة وقطع أراضٍ سكنية، وتجارية ومستودعات مكتملة الخدمات والتطوير في ثلاث مدن سياحية مهمة بالمملكة، وتمتاز باختلاف المساحات المعروضة وأهمية مواقعها؛ مما يتيح خيارات أكثر للراغبين في الشراء والمنافسة في المزاد الذي يُعد فرصة سانحة.